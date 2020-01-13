Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı

6 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Balıkların boylarının kontrol edildiği denetimlerde, avlanması yasak olan türlerde kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını söyledi.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerde gerçekleştirdiklerini belirten Özel, denetimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktardı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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