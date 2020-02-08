Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "tefecilik" ve tehdit" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 silah, şarjör, pampalı tüfek ele geçirdi, A.P, D.P, S.B. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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