Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sulama göletine atık bırakıldığı iddiası
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Kırklareli'nde sulama göletine atık bırakıldığı iddiası

1 saat önce

Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde kurulu hayvan çiftliklerinin, hayvan gübresi biriktirme havuzundan tarım arazileri ve hayvan sulama göletine atık bıraktığı iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı.

Kırklareli'nde sulama göletine atık bırakıldığı iddiası, System.String[]
Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde kurulu hayvan çiftliklerinin, hayvan gübresi biriktirme havuzundan tarım arazileri ve hayvan sulama göletine atık bıraktığı iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı.
Köy muhtarı Hüseyin Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir hayvan çiftliğinin atıklarını gölete bıraktığını öne sürdü.
Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma yetkililerine bilgi verdiklerini ifade eden Aşık, sulama göletinin renginin bir haftadır bulanık olduğunu söyledi.
Uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Aşık, "Defalarca kez uyarılarımıza ve tespitlerimize rağmen bunlar halen olmakta. Yetkililerin bir an önce bu konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Vatandaş patlama noktasında. Tarlasını sulayamıyor, hayvanlarına su içiremiyor. Gölet rezalet, hayvanlar su içemiyor, insanlar tarlasını sulayamıyor. Bundan yararlanamazsak ne olacak böyle. Artık Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bir çözüm bulmasını bekliyoruz." dedi.
Köy sakinlerinden Ernis Balım ise çiftlikten gelen atık suların gölet suyuna karıştığını ve tarım arazileri ile hayvanlarını sulayamadıklarını ifade etti.
Yetkililerden yardım beklediklerini anlatan Balım, köy sakinleri olarak zor durumda olduklarını dile getirdi.
Sulama göletinden numune alan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Hüseyin Aşık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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