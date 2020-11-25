Kırklareli'nde sulanan tarım arazileriyle ekonomiye 338 milyon katkı sağlandı - Son Dakika

Devlet su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırklareli'nde 2020 yılında 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 lira katkı sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının önemine değinen Yıldız, yatırımlar ile bir yandan yoksulluğun azaldığını, diğer yandan göçlerin önlediğini kaydetti.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti.

"2020 yılı sulama sezonunda Kırklareli ve ilçelerimizde toplam 114 bin 60 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kırklareli'nde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte, ülkemiz ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 lira katkı sağlanmıştır.

İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını bildiren Yıldız, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.