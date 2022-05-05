Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı

05.05.2022 10:38
Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.

Süneye karşı mücadele yürüten ekipler, çiftçileri de bilgilendirdi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdür Abuzer Sağdıç, sünenin, hububatın en önemli zararlısı olduğunu bildirdi.

Sünelerin buğday başaklarında emgi zararı yaptığını ifade eden Sağdıç, verimde ve kalitede düşmelere neden olduğunu belirtti.

Bölgede 3 ekip 25 personel ile süne mücadelesi yürüttüklerini anlatan Sağdıç, çiftçilerin de bu zararlıya karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli, Lüleburgaz, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede ortaya çıktı: "Gizemli hepatit" can almaya devam ediyor
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Engelli vatandaş hukuk mücadelesi başlattı
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:43:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement