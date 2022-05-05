Kırklareli'nde süneyle mücadele çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.

Süneye karşı mücadele yürüten ekipler, çiftçileri de bilgilendirdi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdür Abuzer Sağdıç, sünenin, hububatın en önemli zararlısı olduğunu bildirdi.

Sünelerin buğday başaklarında emgi zararı yaptığını ifade eden Sağdıç, verimde ve kalitede düşmelere neden olduğunu belirtti.

Bölgede 3 ekip 25 personel ile süne mücadelesi yürüttüklerini anlatan Sağdıç, çiftçilerin de bu zararlıya karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.