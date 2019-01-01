Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Şüpheli Ölüm

Kırklareli'nde Şüpheli Ölüm

33 dakika önce

Kırklareli'nde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Kırklareli'nde Şüpheli Ölüm, System.String[]
Kırklareli'nde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde M.B. odun toplamak için evinden ayrıldı.

M.B'den bir süre haber alamayan yakınları ormanlık alana gitti. M.B'yi hareketsiz yatar halde bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri M.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:38 Kaynak: AA

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