Kırklareli'nde Suriye ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Suriye ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı

10.05.2022 12:43
Kırklareli'nde Suriye ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler iki alanda yaptığı aramada, Suriye ve Fas uyruklu 22 kişiyi yakaladı. Yabancı uyrukluların yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli, Jandarma, Suriye, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Suriye ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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