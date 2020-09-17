Kırklareli'nde taklit ve tağşiş yapan bir işletme tespit edildi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle bir et ürünleri işletmesi hakkında işlem başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, ilçede bir işletmede fermente sucukta sakatat olarak baş eti tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş yapan işletmeler ifşa listesinde yer aldığı kaydedildi.