Kırklareli'nde tam kapanma öncesi yoğunluk arttı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde kuruyemiş, pastane ve banka şubeleri gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cadde ve meydanlarda hareketliliği arttırdı.

Bazı vatandaşların maske takmadıkları ve yasak alanlarda sigara içtikleri görüldü.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerdeki denetimlerini artırdı.

Ekipler özellikle banka şubeleri ile kuruyemiş işletmelerinin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kent sakinlerinden Mehmet Doğacan Kamiloğlu, AA muhabirine, bir süre önce vaka artışlarında Türkiye'de ilk sırada olan Kırklareli'nde alınan tedbirler ile vaka sayısının düşüşe geçtiğini söyledi.

Virüse karşı tüm vatandaşların biraz daha dikkatli davranması gerektiğini anlatan Kamiloğlu, "İnsanlar çok sık bir birleriyle görüşüyorlar. Biraz daha birbirimizden uzak durmamız lazım. Öncelikle insanın kendisinden çok çevresini düşünmesi gerekir. Bu toplumsal bir sorumluluk. Herkes maskesini takmalı ve kurallara uymalı." dedi.

Kamiloğlu, tam kapanma sürecinde vakaların azalacağına inandığını sözlerine ekledi.