Kırklareli'nde taramadan geçirilen iki çocuktan birinde "göz kusuru" çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde taramadan geçirilen iki çocuktan birinde 'göz kusuru' çıktı - Son Dakika

Kırklareli'nde taramadan geçirilen iki çocuktan birinde "göz kusuru" çıktı

6 saat önce

Kırklareli'nde 5 yılda göz taramasından geçirilen 40 bin çocuğun neredeyse yarısında "göz kusuru" saptandı.

Kırklareli'nde taramadan geçirilen iki çocuktan birinde

Kırklareli'nde 5 yılda göz taramasından geçirilen 40 bin çocuğun neredeyse yarısında "göz kusuru" saptandı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yürütülen ve "Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" yarışmasında geçen yıl birinci olan "Billur Gözler Projesi" kapsamında 5 yılda 40 bin çocuğa göz sağlığı taraması yapıldı.

Okullarda oluşturulan karanlık odalar ve toplum sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilen taramalarda yaklaşık 20 bin çocuğun miyop, astigmat ve hipermetrop olduğu belirlendi.

Taramalarda "kırma kusuru" olduğu tespit edilen çocuklar, erken müdahale ile göz sağlığına kavuşmaları için göz doktorlarına yönlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-6 yaş arası çocukların toplum sağlığı merkezlerinde, 6-13 yaş arası çocukların ise okullarda oluşturulan karanlık odalarda taramalardan geçirildiğini söyledi.

"40 bin çocuğun yüzde 49'unda göz kusuruyla karşılaştık"

2015 yılından itibaren Sağlık Bakanlığının gözle ilgili ulusal tarama programları yürüttüğünü anlatan Cerit, "Projemiz hem Bakanlığımızın programlarının öncüsü ve destekleyicisi olan bir çalışma hem de çocuklarımızın görme sağlığını ortaya koyarak herhangi bir miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık gibi durumları varsa bunları ortaya koyarak erken müdahale edilmesini sağlayan bir projedir." diye konuştu.

Cerit, dezavantajlı çocuklara yönelik taramaları sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"40 bin çocuğumuzun yüzde 49'unda bir veya birden fazla kırma kusuruyla karşılaştık. Bunlar arasında baktığımızda en çok hipermetrop, daha sonra astigmat, miyop ve şaşılık olduğunu gördük. Şaşılık da çocuklarda erken teşhis edilmesi gereken hastalıklardan biri. Yaklaşık bin çocuğumuzda şaşılık, bin 200 çocuğumuzda göz tembelliği kusuru olduğunu anladık. Çocuklarımızı göz doktorlarıyla buluşturarak erken yaşta gözlük takması, lens kullanması belki operasyon olması gibi yöntemlerle biran önce tedavi edilmesini sağladık."

Projenin 2014 yılında Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde hazırlandığını ve geçen yıl Doktor Club Awards sağlık ödüllerinde birinci olduğunu anlatan Cerit, bunun gurur ve mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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