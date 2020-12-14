KIRKLARELİ - Tarihi binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kırklareli'nde tarihi bir binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde Yaşar Mert'e ait Rumlardan kalma tarihi binanın demir kapısının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, sabaha karşı motosiklet ile bölgeye gelen iki şüphelinin kısa sürede kapıyı söktüğü, kapıyı motosikletin arkasında bulunan römorka koyarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.