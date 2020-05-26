Kırklareli'nde tarihi çarşıda yangın - Son Dakika

Tarihi çarşı, Kösemihalzade Hızır Bey tarafından 1383 yılında yaptırılan külliye içerisinde yer alıyor.

Ekipler yangın çıkan dükkandaki kolonya ve plastik malzemeyi dışarıya çıkarttı.

Kapı kilidinin kırılmasının ardından bir dükkanda çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarihi çarşının kapılarını açmak için büyük çaba harcadı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Hızırbey Arastası'ndan duman çıktığını fark eden bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırklareli 'nde 637 yıllık tarihi kapalı çarşıdaki bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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