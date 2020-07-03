Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde T.E'nin tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazılar yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evindeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje, 2 metal detektör ve çok miktarda detektör parçası ele geçirildi.

Şüpheli T.E. gözaltına alındı.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de A.T. idaresindeki otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın kolye, 4 bronz sikke ile 2 tarihi yüzük ele geçirildi.

Operasyonda A.T, N.A, Y.E. ve B.E. gözaltına alındı.