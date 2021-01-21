Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

21.01.2021 12:14

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Kırklareli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KIRKLARELİ - Kırklareli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları A.I.'nın evine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda A.I.'nın evinde tarihi değeri olduğu düşünülen 'Kuşlara yem hazırlayan adam' isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Kırklareli Müze Müdürlüğüne gönderilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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