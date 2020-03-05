Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ndeki eski hizmet binası restorasyon çalışmalarını inceledi.

Rölöve, restore ve restitüsyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Bilgin, kentin tarihi ve kültürel yapılarının yoğunlukta olduğu Yayla Mahallesi'ndeki bir çok tarihi yapının restore edildiğini söyledi.

Son yıllarda önemli ölçüde yapılan restore çalışmaları ile birçok tarihi binanın turizme kazandırıldığını belirten Bilgin, Kültür ve Sanat Evi (Türk Ocağı Binası), Vali Faik Üstün İlkokulu, Defterdar Evi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi, Dodoğlu Konağı gibi bir çok tarihi binalara bir yenisini daha ekleneceğini ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yayla Mahallesi'nin daha da canlanacağını aktaran Bilgin, çalışmaların kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu.