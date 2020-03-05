Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor - Son Dakika

Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ndeki eski hizmet binası restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ndeki eski hizmet binası restorasyon çalışmalarını inceledi.

Rölöve, restore ve restitüsyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Bilgin, kentin tarihi ve kültürel yapılarının yoğunlukta olduğu Yayla Mahallesi'ndeki bir çok tarihi yapının restore edildiğini söyledi.

Son yıllarda önemli ölçüde yapılan restore çalışmaları ile birçok tarihi binanın turizme kazandırıldığını belirten Bilgin, Kültür ve Sanat Evi (Türk Ocağı Binası), Vali Faik Üstün İlkokulu, Defterdar Evi, Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi, Dodoğlu Konağı gibi bir çok tarihi binalara bir yenisini daha ekleneceğini ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yayla Mahallesi'nin daha da canlanacağını aktaran Bilgin, çalışmaların kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu.

Lütfullah Bilgin, Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde tarihi yapılar restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]