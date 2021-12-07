Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenleneceğini bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın Kırklareli Valiliği destekleri ile 10-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Trakya'nın en kapsamlı fuarının yapılacağını ifade eden Aksoy, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Fuarın kapalı pazar yerinde 10 Aralık Cuma günü açılanacağını ifade eden Aksoy, "Fuar ile ilimiz ve çevre İllerde bulunan çiftçimizin tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve teknolojileri kıyaslamaları sağlanacak olup, aynı zamanda İlimizin ürünleri tanıtılacaktır. Fuar İlimiz üreticisine ve İlimizin tanıtımına önemli katkılar sunacaktır." diye kaydetti.