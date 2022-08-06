Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.08.2022 13:39
Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli'nde tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde tarladan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Asılbeyli köyünde mısır tarlalarını su motorunu ile sulayan E.Y. motorunun olmadığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılana araştırmada su motorunu M.Ş. ve M.T'nin çaldığını tespit etti. Ekiplerce M.Ş. ve M.T. gözaltına alınırken su motoru sahibine teslim edildi.

Saman balyalarını çalan kişi gözaltına alındı

Çiftçilik yapan F.E. Ertuğrul köyde bulunan tarlasında saman balyalarının eksik olduğunu fark etti. İhbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ve F.E. 20 balyanın çalındığını tespit etti. Ekiplerce yapılan araştırmada saman balyalarını H.Ç'nin çaldığı tespit edildi. H.Ç. gözaltına alınırken saman balyaları sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde asayiş
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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