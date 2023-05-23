Tartıştığı babasını öldüren şüpheliden ilginç savunma: Alkollüydüm hatırlamıyorum - Son Dakika
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Tartıştığı babasını öldüren şüpheliden ilginç savunma: Alkollüydüm hatırlamıyorum

Tartıştığı babasını öldüren şüpheliden ilginç savunma: Alkollüydüm hatırlamıyorum

23.05.2023 19:25

Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren kişinin emniyette verdiği ifadesinde "Alkollüydüm hatırlamıyorum" savunması yaptığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocahıdır Mahallesi Balkan Caddesi'nde babası Özcan M'yi bıçakla öldüren Anıl M., emniyette verdiği ifadesinde, "alkollüydüm hatırlamıyorum" dedi.

TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLADI

Anıl M. ile babası Özcan M. arasında 16 Mayıs salı günü tartışma çıkmış, tartışmanın ardından zanlı babasını bıçakla yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen baba hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan zanlı suç aleti olan bıçak ile yakalanıp, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı babasını öldüren şüpheliden ilginç savunma: Alkollüydüm hatırlamıyorum - Son Dakika


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