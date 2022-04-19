Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor

19.04.2022 13:36
Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde taşan Kazandere Barajı sularının kontrolsüz akışı devam ediyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde taşan Kazandere Barajı sularının kontrolsüz akışı devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere Barajı, son yağışlarla tamamen doldu.

Dün taşan barajın sularının dere yatağına kontrolsüz akışı sürüyor.

Düne göre debisi azalan barajın su seviyesinin düşmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bölgede bulunan Papuçdere Barajı sularının da aynı şekilde kontrolsüz aktığı öğrenildi.

Taşan baraj nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kalmış, limandaki tekneler yan yatıp, bazı iş yerleri zarar görmüştü.

Bölgede sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor
Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor
Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor
Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor
Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor

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Kazandere Barajı, Kırklareli, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde taşan Kazandere Baraj sularının kontrolsüz akışı sürüyor - Son Dakika


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