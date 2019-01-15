Kırklareli'nde Taşkın Uyarısı
1 saat önce
Kırklareli'nde barajdan su bırakılacağı belirtilerek vatandaşlar, can ve mal kaybına uğramaması için uyarıldı.
Kırklareli
'nde barajdan su bırakılacağı belirtilerek vatandaşlar, can ve mal kaybına uğramaması için uyarıldı.
DSİ'den yapılan açıklamada, "Yağışlı periyot içerisinde olmamız nedeniyle Kayalıköy Barajı rezervuarının gelecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde, dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren Tekedere yatağına taşkın amaçlı 3 m/sn su bırakılacak olup rezervuara gelecek olan su miktarına bağlı olarak dipsavaktan su tahliyesi kademeli olarak artırılacaktır. Mevsim yağışlarına bağlı olarak tedricen baraj rezervuarının dolması halinde dolusavak kontrolümüz dışında çalışacağından, baraj emniyetini sağlayacak kota ulaşıncaya kadar dipsavaktan ve çalışması halinde dolusavaktan dereye deşarj sağlanacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekir" denildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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