Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi

12.07.2022 10:56
Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Kırklareli'nden tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Adli Yargı Kararnamesi ile Kırklareli'nden tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Başsavcı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alihan Orhan, Baro Başkanı Avukat Turgay Hınız ile hakim ve savcılar katıldı.

Başsavcı Aslancı, konuşmasında, tayin olan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kırklareli'nde yargı alanında sundukları katkıdan ve emeklerinden dolayı yargı mensuplarına teşekkür eden Aslancı, görev süresince uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Aslancı daha sonra tayin olan savcı Esra Boybeyi, Pınar Kıyak Hakut, Muhammed Emin Şimşek, Mustafa Oruç, Ümitcan Yılmaz ile hakim Mehmet Kalkandelen, Tuba Betül Büyükergene Zilci, Kaan Zilci ve Özgür Ateş'e plaket takdim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde tayin olan hakim ve savcılara veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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