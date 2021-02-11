Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyon kapsamında mağdur olduğunu iddia eden 40 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 800 lira, 19 sentetik uyuşturucu hap, av tüfeği, 26 senet, 2 aracın rehin verildiğine dair noter belgesi, borçlu kişiye ait banka kartı, ruhsatsız silah, borç tutanakları, 88 boş senet ile borç miktarlarının yazıldığı defter ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde özel harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

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