Kırklareli'nde Tekerlekli Sandalye Yardımı

Kırklareli Engelliler Yaşam Derneğince tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Bir restoranda düzenlenen programda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile dernek başkanı Behice Köseoğlu, 6 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim etti.



Köseoğlu, derneklerine destek olan Kesimoğlu'na teşekkür etti.



Kesimoğlu da görev yaptığı sürece her zaman engellilere destek olmaya çalıştığını söyledi.



Yerel yöneticiler olarak her fırsatta engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Kesimoğlu, her bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.



Bundan sonra da engellilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Kesimoğlu, "Çok önemli bir projemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Engelli aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilecekleri bir mekan inşa edeceğiz. Bu bina içerisinde engelliler bir anne ve baba şefkati ile karşılanacak. Ailelerimizin de gözü arkada kalmayacak. Bunun müjdesini de buradan sizlere vereyim." dedi.

