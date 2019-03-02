Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Tekerlekli Sandalye Yardımı

Kırklareli'nde Tekerlekli Sandalye Yardımı

59 dakika önce

Kırklareli Engelliler Yaşam Derneğince tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Kırklareli'nde Tekerlekli Sandalye Yardımı, System.String[]
Kırklareli Engelliler Yaşam Derneğince tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Bir restoranda düzenlenen programda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile dernek başkanı Behice Köseoğlu, 6 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim etti.

Köseoğlu, derneklerine destek olan Kesimoğlu'na teşekkür etti.

Kesimoğlu da görev yaptığı sürece her zaman engellilere destek olmaya çalıştığını söyledi.

Yerel yöneticiler olarak her fırsatta engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Kesimoğlu, her bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Bundan sonra da engellilerin destekçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Kesimoğlu, "Çok önemli bir projemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Engelli aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilecekleri bir mekan inşa edeceğiz. Bu bina içerisinde engelliler bir anne ve baba şefkati ile karşılanacak. Ailelerimizin de gözü arkada kalmayacak. Bunun müjdesini de buradan sizlere vereyim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Tekerlekli Sandalye Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]