Kırklareli'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı

6 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açtı.

Kırklareli'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Düzorman köyünde gerçekleştirilen kursa, aralarında kadın çiftçilerin de bulunduğu 15 kişi katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Necdet Göç'ün eğitmenliğini yaptığı kurs 72 saat sürecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine önem verdiklerini söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgede en çok üretilen ayçiçeği ve mısıra alternatif ürün olduğunu ifade eden Özel, tıbbi ve aromatik bitkilerin daha fazla gelir getirici ürünler olduğunu belirtti.

Bölgede tıbbi ve aromatik bitki üretimini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Özel, yıl boyunca talepler doğrultusunda kurslar açılacağını kaydetti.

Özel, kursların ardından başarılı kursiyerlere belge verileceğini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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