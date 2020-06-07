Kırklareli'nde tır yangını - Son Dakika

Kırklareli'nde tır yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu Asen Stoyanov Angelov yönetimindeki PB0846EB plakalı dorsede, İstanbul- Edirne Otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoför Angelov, tırı yol kenarına park ederek, dorse ve çekiciyi ayırdı. Dorsedeki plastik malzemeler olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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