Kırklareli'nde tıra çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 677plakalı otomobil, Lüleburgaz otoban gişeleri bağlantı yolunda önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

Otomobil, tırın akaryakıt deposuna çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.