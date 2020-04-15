Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı uzatıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması kararının 30 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Alınan süre uzatma kararının bugün saat 08.00'den itibaren geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları dahilinde gerçekleştirilebilecek tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem ve etkinlik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik makamının 15 Nisan 2020 tarihli kararı ile saat 08.00'dan itibaren 30 gün süreyle uzatılmıştır."

Daha önce askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 Mart tarihinde 10 gün süreyle yasaklanmış, bu yasak daha sonra da 30 gün süreyle uzatılmıştı.