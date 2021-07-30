Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 139 bin 96 oldu - Son Dakika

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 139 bin 96 olduğu bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 24 milyon 729 bin 901 taşıtın trafiğe kaydı bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'nin, ülke genelindeki motorlu kara taşıtlarının binde 5,6'sına sahip olduğu ifade edilen açıklamada, kentte trafiğe kayıtlı 139 bin 96 taşıttan 63 bin 249'u otomobil, 2 bin 395'i minibüs, bin 725'i otobüs, 17 bin 245'i kamyonet, 4 bin 374'ü kamyon, 28 bin 692'si motosiklet, 21 bin 90'ı traktör ve 326'sı ise özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 403 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin 838 arttığı kaydedildi.