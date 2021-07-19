Kırklareli'nde trafik denetimleri - Son Dakika

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki asayiş kontrol noktasında trafikteki araçları denetledi.
"Yol ver hayata" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Broşür dağıtarak araç sürücülerini bilgilendiren ekipler, hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini bildirdi.
Ayrıca kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.
İnsansız Hava Araçlar Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini drone ile havadan sürdürüyor.
Kaynak: AA
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