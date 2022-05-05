Kırklareli'nde trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafik denetimleri yapıldı

05.05.2022 16:16
Kırklareli'nde trafik denetimleri yapıldı

Kırklareli'nde bir ayda 19 bin 611 araç denetlendi.

Kırklareli'nde bir ayda 19 bin 611 araç denetlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin nisan ayındaki trafik denetimlerinde 3 bin 756 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılması amacıyla trafik denetimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Geçen ay yapılan denetimlerde 19 bin 611 araç denetlenirken, 195 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi, 27 sürücünün ehliyetlerine geçici süre ile el konulduğu belirtildi.

Ayrıca motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise 355 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 98 sürücünün kask takmadığı, 6 sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, 9 motosikletin de muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde 113 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 12 motosiklet ise trafikten men edildi.

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Kırklareli, Tragger, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika


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