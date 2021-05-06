Kırklareli'nde Trafik Haftası dolayısıyla sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında yapılan uygulamalarda, sürücüleri emniyet kemerinin önemi, yaya geçidi ve kazalara karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında İstanbul- Kırklareli yolunun 3. kilometresinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolculara trafik kurallarını hatırlattı.

Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla bilgi verildi.

Ekipler, araç sürücülerine çeşitli konularda uyarılar yaptı.

Öte yandan, kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak, vatandaşlardan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları istendi.