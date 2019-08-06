Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

35 dakika önce

Kırklareli'nde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Ülgen (78) yönetimindeki 39 AR 148 plakalı otomobil, Çukurpınar köyü Layko Bayırı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Ülgen hayatını kaybetti, araçtaki Rahmi Kay yaralandı.
Kay, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ülgen'in cesedi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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