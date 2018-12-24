Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tansu Mert Özer'in yönetimindeki 35 KJY 82 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin camından fırlayan sürücü Özer, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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