Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

2 saat önce

Kırklareli'ndeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Kırklareli'ndeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Bilir (67) kent merkezinde emekli maaşını çekerek yaşadığı Yenimahalle köyüne gitmek üzere minibüse bindi.
İstanbul yolu 18. kilometresindeki köy sapağında minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama Ali A. idaresindeki 34 JA 2706 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerinde yaralanan Bilir, ambulansla götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Yenimahalle, Kırklareli, Güncel
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