Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü
2 saat önce
Kırklareli'ndeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:40 Kaynak: AA
'ndeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Bilir (67) kent merkezinde emekli maaşını çekerek yaşadığı Yenimahalle
köyüne gitmek üzere minibüse bindi. İstanbul
yolu 18. kilometresindeki köy sapağında minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama Ali A. idaresindeki 34 JA 2706 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerinde yaralanan Bilir, ambulansla götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.
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