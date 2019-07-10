Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı
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Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı

43 dakika önce

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kırklareli, Güncel
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Duman (50) idaresindeki 41 H 4915 plakalı otomobil Karakoç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Duman ile Süleyman Tokmak (48), otomobilde sıkıştı.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması ile sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:05 Kaynak: AA
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