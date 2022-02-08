Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili işlemlere başlandı.

Kaza, bu sabaha karşı Lüleburgaz'a bağlı Emirali köyünde meydana geldi. İddiaya göre Lüleburgaz istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve yolcusunun isminin öğrenilemeyen otomobil, dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sulama kanalına otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirirken yaralıları kendi imkanlarıyla çıkardı. Kaza sonrası yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ