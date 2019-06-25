Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı
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Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kader Ertürk (48) idaresindeki 39 EV 330 plakalı otomobil, İnece beldesi yakınlarında yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü Ertürk ile yanında bulunan Ömer Körler (90) ile Hatiye Çatak (62) yaralandı.
Vatandaşların da yardımıyla sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: AA
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