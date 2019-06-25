Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: AA
'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kader Ertürk (48) idaresindeki 39 EV 330 plakalı otomobil, İnece
beldesi yakınlarında yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü Ertürk ile yanında bulunan Ömer Körler (90) ile Hatiye Çatak
(62) yaralandı.
Vatandaşların da yardımıyla sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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