Kırklareli'nde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Mustafa Sarıgül'ün Koruköy köyü camisine imam olarak atandığı ve yakınları ile görev yapacağı camiyi görmeye gittiği öğrenildi.

Kazada sürücü Sarıgül ile otomobilde bulunan Mustafa Sarıgül , Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Ayaz yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Sarıgül idaresindeki 34 FZ 6428 plakalı otomobil ile Burhan Ayaz yönetimindeki 39 SD 161 plakalı kamyonet, Koruköy köyü yakınlarında çarpıştı. Kamyonet, Kadir Büdün'e ait yol kenarında park halindeki 39 SG 002 plakalı tıra çarptı.

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