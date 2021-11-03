Kırklareli'nde trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Öztürk idaresindeki 39 ABF 843 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Büyükkarıştıran yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.