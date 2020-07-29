Kırklareli'nde trafik kazasında yaralanan muhtar tedavi altına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde trafik kazasında yaralanan muhtar tedavi altına alındı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesinde sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir kamyonet, Yetiş yönetimindeki 39 SP 246 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yetiş, kazada yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yetiş, tedavi altına alındı. Öte yandan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:49

Kaynak: AA

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