Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında Vize ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Hasbuğa köyünde düzenlenen törene Vali Osman Bilgin, Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve çiftçiler katıldı.

Bilgin, "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Tüm çiftçilerin traktör römorklarına reflektör ve uyarı lambaları takması gerektiğini ifade eden Bilgin, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, traktör römorklarına reflektör montajı yaptı.

Törene katılan çiftçilere reflektör dağıtımının gerçekleştirilmesinin ardından program sona erdi.