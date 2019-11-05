Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde traktörde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde traktörde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti

Kırklareli'nde traktörde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti

6 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde traktörde baygın halde bulunan kişi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nde traktörde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti, System.String[]

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde traktörde baygın halde bulunan kişi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkanara köyünde Şerif Ün'ü (60) traktörde baygın halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Ün, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'daki özel hastaneye sevk edildi.

Burada müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ün'ün cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kırklareli, Şerif Ün, Kofçaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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