Kırklareli'nde traktörde baygın bulunan kişi, hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde traktörde baygın halde bulunan kişi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkanara köyünde Şerif Ün'ü (60) traktörde baygın halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Ün, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'daki özel hastaneye sevk edildi.

Burada müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ün'ün cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.