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Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

15.12.2021 10:27
Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tren raylarını keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tren raylarını keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşağıl köyünde tren raylarının kesik olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı incelemede 53 rayın kesilerek çalındığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.D. ve M.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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