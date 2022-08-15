Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına almış, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tren raylarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli adlı kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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