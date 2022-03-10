Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika
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Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı

10.03.2022 09:02
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde hemzemin geçitte işçi servisi ile tren çarpıştı. Çarpışma sonucu servis yan devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalenin ardından 27 yaralı Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı

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Kırklareli, Alpullu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı - Son Dakika
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