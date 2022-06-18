Yerli ve yabancı turistleri kente davet eden Vali Ekici, özellikle Longoz Ormanlarının görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Kırklareli'nin turizm açısından bir çok zenginliğinin bulunduğunu belirten Ekici, saklı cennet olarak adlandırılan Kırklareli'ni dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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