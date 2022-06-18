Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

18.06.2022 10:10
Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen toplantıda deniz, doğa, agro ve kültür turizmi konuları ele alındı.

Kırklareli'nin turizm açısından bir çok zenginliğinin bulunduğunu belirten Ekici, saklı cennet olarak adlandırılan Kırklareli'ni dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri kente davet eden Vali Ekici, özellikle Longoz Ormanlarının görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile turizm sektör temsilcilerinin görüşlerini dinledi.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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