Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

45 dakika önce

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bazı programlar düzenlendi.

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bazı programlar düzenlendi.

Ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 174 yıldır gece gündüz var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kırklareli Şehitliğinde bir dizi programlar düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra Kur-an-ı Kerim'in tilavetinin ardından şehitlikte bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:08 Kaynak: İHA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Polis, Güncel
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