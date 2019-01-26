Kırklareli'nde Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi
37 dakika önce
Kırklareli Valiliğince Türk sanat müziği konseri düzenlendi.
Kırklareli
Valiliğince Türk sanat müziği konseri düzenlendi.
Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türk sanat müziğine sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.
Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, kendisinin de Türk sanat müziğini çok sevdiğini ifade etti.
Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini aktaran Bilgin, konsere katılanlara da teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından şefliğini Efe Çakmak'ın yaptığı konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi.
Yaklaşık 2 saat süren konser dinleyicilerinin beğenisini topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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