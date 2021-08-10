Kırklareli'nde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Programı Proje" tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Programı Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel ile mahalle muhtarları katıldı.

Bilgiç, toplantıda yaptığı konuşmada, tütün, alkol, madde, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bağımlılığın artan bir kullanım oranı ve çeşitliliği ile her yaştan insanı tehdit ettiğini ifade eden Bilgin, genç neslin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenerek bağımlılıklarla mücadele kapsamında okullarda ve ulusal düzeyde bilinç oluşturulmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Bağımlılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı projeler hayata geçirdiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı bağımlı olmayan bireylerin de bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirmek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamını bu konuda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır. Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşmaktadır. Bu program ile ülkenin sosyolojik yapısını, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önüne alınarak tüm illerde 'Türk Milli Eğitim Sistemi' ile bütünleşmiş bir model aracılığıyla halk eğitimi merkezleri üzerinden başarıyla yaygınlaştırılmaktadır."

Yücel de bağımlılıkla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje tanıtımı yapıldı.