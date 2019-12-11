Kırklareli'nde tütün denetçilerine mevzuat eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde tütün denetçilerine mevzuat eğitimi verildi

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, tütün denetimi yapan personele mevzuat eğitimi verildi.

Kırklareli'nde tütün denetçilerine mevzuat eğitimi verildi, System.String[]

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, tütün denetimi yapan personele mevzuat eğitimi verildi.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, kapalı alanlarda tütünle mücadelede Kırklareli'nin iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Her geçen gün başarı çıtasını daha da yükselttiklerini ifade eden Cerit, kent olarak bu başarıyı koruyarak daha da yükseğe taşınması gerektiğini belirtti.

Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Cerit, denetimler sırasında personelin zaman zaman bazı sıkıntılar ile karşılaştığını dile getirdi.

Denetimde bulunan personelin önce kendi emniyetini ve güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgulayan Cerit, "Zaman zaman ekiplerimiz özellikle bazı alkollü mekanlardan ihbar geldiğinde oradaki kişilerle, işletme sahipleriyle sıkıntı yaşayabiliyor. İşimizi sağlıklı yapabilmemiz için önce kendi emniyetimiz ve güvenliğimizi sağlamalıyız. Bu çalışma süresince bize en büyük destek veren emniyet ve jandarma yetkilileri sürekli yanımızda bulunuyor. Tütünle mücadelemiz ve kararlılığımız sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra kurum avukatı Anıl Aktaş, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında bilgiler verdi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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